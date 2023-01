Verdachte aangehouden in onderzoek naar mensensmokkel

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat slachtoffers aangifte deden van oplichting/fraude. De slachtoffers zouden een verblijfsvergunning en ondersteuning bij het vinden van een verblijfslocatie ontvangen in ruil voor grote geldbedragen, maar hoorden na het over maken van het geld niets dan valse beloften van de verdachte. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie roept mensen die ook slachtoffer zijn geworden op om zich te melden.

Mensensmokkel en oplichting van migranten

Mensensmokkel is het bieden van hulp en transport aan mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensensmokkelaars maken gebruik van de nood van migranten. Voor veel geld smokkelen ze de migranten Nederland of de Europese Unie binnen. Vaak met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migranten. De politie heeft uw hulp nodig bij het opsporen en bestrijden van mensensmokkel. Vermoedt u dat er sprake is van mensensmokkel of oplichting van migranten? Bel dan 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.