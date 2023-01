Man mishandeld, daders gevlucht

Op dinsdag 17 januari 2023 om rond 08.00 uur kwam er een telefoontje vanuit de Midgraaf. Er zouden twee gemaskerde mannen het pand binnen zijn komen rennen. De mannen dreigden met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. In het pand werd een aanwezige man mishandeld. Toen de eigenaar van het pand binnen kwam vluchtten de verdachten en even later hoorde men een auto wegrijden.

Onderzoek

Hulpdiensten spoedden zich naar het pand. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. We zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident en de tijd ervoor en erna. We zijn ook op zoek naar mensen die mogelijk meer van de achtergrond weten van dit incident.

U kunt met ons in contact komen:

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M