Drie aanhoudingen na steekincident

Rond 18.15 uur kreeg de politie een melding dat er een opstootje was op het veldje aan Orthensedonk tussen een aantal jongeren. Ter plaatse troffen we een 16-jarige jongen uit Rosmalen aan die enkele steekwonden had. Een 19-jarige jongen uit ’s-Hertogenbosch was gewond aan zijn hand. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan hun verwondingen.

Vermoedelijk ontstond het opstootje nadat kort daarvoor een steen tegen de ruit van een woning was gegooid waar beide slachtoffers binnen waren. Toen zij naar buiten gingen om verhaal te halen ontstond de ruzie met een ander groepje jongeren.

Aanhoudingen

Uiteraard werd door de politie een onderzoek opgestart. Daarvoor werd technisch onderzoek verricht op Orthensedonk en omgeving, werden met diverse getuigen gesproken en gezocht naar bruikbare camerabeelden. Aan de hand van dit onderzoek konden later op de avond drie verdachten worden aangehouden in hun woningen in ’s-Hertogenbosch. Het gaat om drie jongens van 18, 16 en 15 jaar oud. Wij doen verder onderzoek naar de exacte rol van dit drietal.

Getuigen

We zijn nog op zoek naar getuigen. Zowel mensen die het opstootje hebben gezien als mensen die mogelijk hebben gezien wat hieraan vooraf ging. We zijn druk doende om de exacte toedracht en aanleiding helder te krijgen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.