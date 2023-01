Politie beëindigd illegaal pokertoernooi in Valkenswaard

27 pokeraars

In het pand aan de Peperstraat trof de politie vijf pokertafels aan, waaraan zo’n 27 deelnemers pokerden. De aanwezigen werden allemaal gecontroleerd en zijn strafbaar voor het illegaal pokeren. Hun deelname is onderdeel van het onderzoek dat naar aanleiding van deze inval is opgestart en krijgt op een later moment een vervolg.

De organisator van de avond, een 41-jarige man uit Valkenswaard, werd samen met drie medewerkers aangehouden. De medewerkers betroffen een 30-jarige, een 60-jarige man en een 56-jarige vrouw. Zij komen allemaal uit Valkenswaard.

Geldbedrag in beslag genomen

Het vermoeden bestond dat er met grote bedragen gepokerd werd. Tijdens de doorzoeking van het pand werd inderdaad een groot geldbedrag aangetroffen dat verstopt was. Dit geldbedrag, ter waarde van enkele duizenden euro’s, werd in beslag genomen.

Illegaal gokken

Illegaal gokken is oncontroleerbaar, gokkers hebben geen garantie op een eerlijk spel. Zij lopen bovendien het risico op een boete. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. Ook is er geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

Als er een illegaal pokertoernooi wordt georganiseerd, dan wordt de wet op de kansspelen overtreden.

Meer weten over illegaal gokken, of wil je weten onder welke voorwaarden je wel een pokertoernooi mag organiseren? Kijk dan op de site van de kansspelautoriteit.