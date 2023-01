Schietincident Smeenklaan Amstelveen

Om 22:10 uur krijgt de politie een melding van een harde knal uit de omgeving van de Amsterdamseweg. Er gaan direct meerdere politie-eenheden die kant op en treffen geen gewonden, maar wel sporen van een schietincident aan in een pand aan de Smeenklaan. Door een getuige is gezien dat er twee mogelijke verdachten zijn weggereden in een kleine zwarte auto.

De recherche en forensische opsporing doen onderzoek naar de toedracht van dit incident.

Het team komt dan ook graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 22.00 uur op of in de omgeving van de Smeenklaan in Amstelveen? Of heeft u (deurbel of dashcam) beelden die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Neem dan contact op met de politie via de onderstaande mogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop eventueel beeldmateriaal uploaden.

Zaaknummer: PL1300-2023012539