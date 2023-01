Vijf minderjarige verdachten voor straatroof

De straatroof vond die dag rond 17.30 uur plaats. De verdachten eisten waardevolle spullen van de twee slachtoffers en zouden hen mondeling bedreigd hebben. Omdat de verdachten schrokken van een passant, vluchtten zij zonder buit.

Met de inzet van de politiehelikopter werd én van de verdachten verstopt in een tuin gezien en direct aangehouden. In de dagen daarna volgden meer aanhoudingen thuis of ontbieding op het bureau voor het afleggen van een verklaring.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De verdachten zijn allemaal heengezonden in afwachting van strafrechtelijke vervolging, die nog wordt bepaald door het Openbaar Ministerie.