Twee mannen op scooter stelen tas van vrouw, politie pakt ze direct op

Het slachtoffer, een wat oudere dame, liep rond 11.00 uur langs de Dreef in de wijk Princenhage toen haar tas van haar schouder werd gerukt door twee mannen op een scooter. De vrouw viel en raakte lichtgewond, waardoor ze naar het ziekenhuis moest. In de tas zat een telefoon, een portemonnee en spullen van weinig waarde zoals oogdruppels.

Camera’s in de buurt hadden het tweetal op de scooter vastgelegd. Een agent die de beelden bekeek, herkende de scooter en de mannen. Toen de agent met zijn collega’s bij het huis van één van de verdachte aankwam, stond de scooter voor de deur, lag de tas van de vrouw in de vuilnisbak en waren beide mannen in het huis. Zij zijn aangehouden.