Terugblik handhavingsactie ‘Ogen op de weg’: Schrikbarend veel smartphonegebruik in het verkeer

Bewustwording

Wanneer agenten vanuit de bus een overtreding constateerden, nam een ander politieteam in een volgauto het over. Zij hielden de overtreder staande. Het staande houden van de overtreder is ontzettend belangrijk. Juist dan kan het gesprek plaatsvinden over de gevaren van afleiding in het verkeer. Bewustwording van deze gevaren, leidt tot het besef dat dit namelijk niet alleen voor de bestuurder zelf geldt maar óók voor de medeweggebruikers.