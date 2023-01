Meerdere aanhoudingen in zaak woningexplosies Almere

Meerdere huiszoekingen

De politie is in december direct een grootschalig en integraal onderzoek gestart naar de explosies die in december plaatsvonden in Almere. Uit dat onderzoek kwam informatie die leidde tot een aantal huiszoekingen in Almere.

Op 28 december doorzocht de politie de woning in de Valkenswaardstraat. Een 23-jarige man uit Almere werd daarbij aanhouden. Op vrijdag 30 december deed de politie een huiszoeking op de Achterwerf. Ook daarbij werd een man, 26 jaar uit Almere, aangehouden. In beide woningen werd een vuurwapen aangetroffen. De politie heeft die in beslag genomen.

Op woensdag 18 januari doorzocht de politie ook een woning aan het Odeonpad. Hier werd een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Ook hield de politie twee 22-jarige Almeerders aan. Alle verdachten worden verhoord en zitten in voorarrest. De politie gaat verder met het onderzoek.

Heeft u informatie?

De politie kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u informatie die helderheid kan verschaffen op de reeks van incidenten die in de maand december in Almere plaatsvonden? Neem dan contact op met de politie. Dat kan op vele manieren. Via 0900-8844, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000of via Team Criminele Inlichtingen (TCI) Het nummer is 088-6617734.