Verdachte schietincident aangehouden

Bij de hulpdiensten kwam dinsdag 17 januari omstreeks 09.00 uur de melding binnen dat er op de Hertzogstraat iemand neergeschoten was. Ter plaatse troffen agenten het ernstig gewonde slachtoffer aan. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij sindsdien verblijft.

Sinds het schietincident, dat in de relationele sfeer ligt, werd gezocht naar de verdachte, wiens identiteit bekend was. De 44-jarige Hagenaar werd woensdag 19 januari aangehouden in Groenlo. hij zit vast voor verhoor.