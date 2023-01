Man (24) vast op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen

De man werd op 11 oktober 2022 aangehouden en zit sindsdien vast. Zijn digitale gegevensdragers werden in beslag genomen. Hierop staat een grote hoeveelheid kinderpornografisch beeldmateriaal.

Het politieonderzoek focust zich op dit moment op een inbeslaggenomen harde schijf. Specifiek om de inhoud van de submap genaamd 'Snap', hierin staan 150 mappen met verschillende meisjesnamen, inzichtelijk te maken. De focus ligt op het beoordelen van het beeldmateriaal, met steeds verschillende meisjes, en het onderzoeken van de identiteit van de slachtoffers.

Sextortion

De 24-jarige man wordt ervan verdacht dat hij via verschillende social mediakanalen contact legde met de veelal minderjarige meisjes. Zo gebruikte hij onder meer Snapchat en Instagram. Hij zocht contact onder een valse naam. Hiervoor gebruikte hij nepnamen waaronder Bryan.snapx, Bryansnelgeld en andere varianten waarin de alias Bryan is gebruikt.

De overkoepelende werkwijze van de verdachte was steeds hetzelfde. Hij bevriende zich online met de slachtoffers en startte een gesprek, waarin hij de meisjes geld aanbood voor het sturen van een (naakt)foto. Daarna dreigde hij deze online te zetten als ze niet nóg meer beeldmateriaal verstuurden naar hem. Inmiddels is bekend dat hij dit in specifieke gevallen ook gedaan heeft. Deze vorm van het verkrijgen van seksueel beeldmateriaal en het afpersen om meer wordt sextortion genoemd. De verdachte pleegde deze feiten van achter zijn computer.

Voor het beeldmateriaal dat de meisjes, soms gedurende een langere tijd, moesten maken, moesten zij soms zeer vergaande seksuele gedragingen verrichten voor de camera. Zo is uit het onderzoek de verdenking naar voren gekomen dat een slachtoffer seks moest hebben met een derde persoon en dit moest filmen en opsturen naar de verdachte.

Door het hele land

Het onderzoek, dat nog in volle gang is, richt zich op het in beeld krijgen van de meisjes die slachtoffer geworden zijn van deze verdachte. Inmiddels heeft de zedenrecherche de identiteit van enkele tientallen meisjes achterhaald waarmee de verdachte vermoedelijk via internet contact heeft gehad.

De zedenrecherche van de politie Zeeland-West-Brabant houdt zich bezig met dit onderzoek. Vanwege het hoge aantal slachtoffers wordt het korps ondersteund door extra zedenrechercheurs. De meisjes die door de verdachte via internet benaderd waren, zijn veelal minderjarig en wonen verspreid door het hele land. Mochten eventuele slachtoffers zich herkennen in de gebruikersnaam en werkwijze van de verdachte, dan kunnen ze contact opnemen met de lokale politie in de buurt.

Pro forma

Donderdag 19 januari vond de pro forma zitting plaats in de rechtbank van Breda. Dit is nog geen inhoudelijke zitting. De rechtbank besloot om de verdachte langer vast te houden. De volgende pro forma zitting vindt plaats op 11 april 2023.

Hulpverlening

Veel tieners hebben seksuele ervaringen via internet; dat is de nieuwe realiteit. Het is daarom belangrijk dat tieners worden geïnformeerd over ‘grooming’, ‘sexting’, ‘sextortion’ en de risico’s van internet. Bijvoorbeeld gedwongen worden tot het, al dan niet in beeld, moeten verrichten van seksuele handelingen en chantage met ‘exposing’ van materiaal. Jong of oud, je bent baas over eigen lijf.

Voor informatie over sextortion en tips hoe het te voorkomen, kun je terecht op de site van de politie. Heeft u vragen over slachtofferhulp of maakt u zich zorgen over het internetgedrag van uw kind dan kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland of Centrum Seksueel Geweld. Ook de websites van de Kindertelefoon en de GGD bieden een (online)platform waar je (anoniem) vragen kunt stellen.

Het OM en de politie willen, in samenspraak met jeugdhulpverleningsinstanties, ouders, familieleden, scholen, sportclubs en jeugdwerkers op het hart drukken dat het van groot belang is met kinderen te spreken over het gevaar van misbruik via socials (snapchat, insta etc.). Voor meer informatie over jongeren en het gebruik van sociale media en mediaopvoeding zie de site van het Nederlands Jeugdinstituut.

Woordvoering: O.M Breda