Steekincident Stadskanaal, getuigen gezocht

Het incident vond rond 19.05 uur plaats. Daarbij raakte een 20-jarige man uit Stadskanaal gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart. Op de Biesboschlaan is sporenonderzoek gedaan. Vandaag wordt verder buurtonderzoek gedaan en spreken we met getuigen.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in het onderzoek. We zijn op zoek naar meerdere verdachten, die er mogelijk in een donkerkleurige SUV met buitenlandse kentekenplaten vandoor zijn gegaan in onbekende richting.

Tips?

Heeft u iets gezien in de omgeving? Heeft u tips? Of heeft u mogelijk beelden van een deurbelcamera waarop iets verdachts te zien is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier gebruiken.