81-jarige man beroofd in Obdam

Mogelijk werd het slachtoffer opgewacht bij zijn auto. De twee verdachten gingen er met goederen vandoor. Beide mannen droegen een zwarte jas waarbij een van hen een lichte capuchon op had. Toen het slachtoffer de politie waarschuwde, waren de verdachten al uit het zicht verdwenen.



Getuigen gezocht

Mensen die iets gezien hebben van het incident, of mogelijk beelden hebben waarop de beroving of de vlucht van de verdachten te zien is, vragen we zich te melden. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Melden kan ook anoniem via 0800-7000. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023000840.