Man bijt agent tijdens aanhouding in been

Den Haag - Een 35-jarige man misdroeg zich in een bar aan de Grote Marktstraat in Den Haag en weigerde deze te verlaten. Toen hij werd aangehouden, verzette hij zich hevig en beet hij een agent in zijn been. Dit gebeurde op zondagavond 1 januari rond 22.45 uur.