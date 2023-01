61-jarige man overleden bij verkeersongeval Numansdorp

Maandagavond 2 januari is een 61-jarige man overleden bij een verkeersongeval in Numansdorp. Het slachtoffer bestuurde een personenauto en kwam frontaal in botsing met een andere personenauto. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. De bestuurder van de andere auto is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.