Hennepkwekerij aangetroffen in Enschede

Agenten kwamen het adres na een periode van onderzoek op het spoor. Vooralsnog is er niemand aangehouden, maar het verdere onderzoek loopt. Dat richt zich ook op het mogelijk wederrechtelijk verkregen voordeel.

Voor de kwekerij was er sprake van diefstal van stroom, gas en water. Naast planten werden er tal van goederen aangetroffen die worden gebruikt voor de illegale hennepteelt. Denk aan ventilatoren, lampen, filters en materiaal voor de stroomvoorziening. In garageboxen op het terrein werden ook diverse van diefstal afkomstige goederen aangetroffen.

Melden helpt

Hennepkwekerijen zijn levensgevaarlijk en zitten met grote regelmaat middenin woonwijken. Meld verdachte signalen daarom altijd bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of volledig anoniem op telefoonnummer 0800-700 (Meld Misdaad Anoniem). In onderstaande video gaan we dieper in op de gevaren, verdachte signalen en de wereld achter illegale hennepteelt.

^SV 2022352953