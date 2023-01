Verdachte aangehouden voor brandstichting ’s-Heerenberg

Op donderdag 3 november werd er brand gesticht bij een woning aan de Schoolstraat. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond. Het huis brandde volledig af. Ook de naastgelegen woning raakte flink beschadigd.

Geef uw informatie door

Ondanks dat de politie een verdachte heeft aangehouden, ligt het onderzoek niet stil. Dat betekent dat de politie jouw hulp nog goed kan gebruiken. Het rechercheteam dat deze zaak onderzoekt komt graag in contact met mensen die meer over deze zaak weten. Informatie doorgeven kan door te bellen met 0900-8844. Weet je meer over dit incident maar wil je anoniem blijven? Tip dan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2022510526 AC