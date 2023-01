Harddrugs en vuurwapen aangetroffen tijdens ontruiming in Maarssen

Tijdens een ontruiming naar aanleiding van een gemeentelijke controle, stuitte de gemeente op een handelshoeveelheid harddrugs en lichtte daarop de politie in. Ook werd er een echt vuurwapen aangetroffen. De twee bewoners van het pand, een man van 27 en een vrouw van 29, zijn aangehouden. Daarnaast is er geld in beslag genomen.

Blijf melden

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid en de politie niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.