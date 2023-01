Aanhoudingen na zware mishandeling

Op zaterdag 14 januari 2023 om 3.20 uur komen er meerdere telefoontjes binnen vanuit een café aan de Klappeijstraat. Er is een vechtpartij waarbij iemand gewond is aan zijn gezicht. Politie en ambulance spoeden zich naar het café. Ze treffen daar een man die gewond is aan zijn gezicht die met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht wordt. De politie start een onderzoek maar kan die nacht nog niemand aanhouden. Wel is duidelijk dat er een ruzie is tussen een groepje mannen en een andere man. Er ontstaat een vechtpartij waarbij geslagen wordt. Een omstander stapt ertussen maar krijgt een glas in zijn gezicht waar hij ernstige verwondingen aan over houdt.

Aanhoudingen

Na het opnemen van een aangifte, het horen van getuigen en het bekijken van de beelden komt het rechercheteam achter de identiteit van de drie verdachten. Een 35-jarige Oosterhouter wordt dinsdagvroeg van zijn bed gelicht. Hij wordt onder andere verdacht van zware mishandeling doordat hij het glas in het gezicht van het slachtoffer zou hebben geslagen. Hij is donderdag voor de Rechter-Commissaris geleid en moet langer vast blijven zitten. Een 31-jarige Oosterhouter is ook dinsdagochtend aangehouden en donderdag voorgeleid. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Hij mag de rechtszaak in vrijheid afwachten. Vanmorgen, vrijdag 20 januari 2023 is de derde verdachte, een 24-jarige Oosterhouter, aangehouden. Hij wordt ook verdacht van openlijke geweldpleging en is na verhoor heen gezonden