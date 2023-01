Man aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging

De bewoners waarschuwden de politie, omdat een van hun medebewoners zich vervelend gedroeg. Deze man, de 41-jarige verdachte, zou meerdere bewoners hebben mishandeld en bedreigd. Toen de politie kwam, reageerde de verdachte ook agressief op de politiemensen. Pas toen zij hun stroomstootwapen op de man richtte, gaf hij zich over en kon hij worden aangehouden. Onderweg naar het politiebureau beledigde hij de politiemensen. De verdachte bleek onder invloed van in ieder geval alcohol te zijn. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verhoord.