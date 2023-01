Winkeldiefstal met gestolen auto

Op donderdag 19 januari 2023 om 18.55 uur komt bij het Operationeel Centrum de melding binnen dat een man een diefstal pleegt in een supermarkt aan het Wilhelminapark. Een getuige volgt de man en ziet dat hij bij iemand in een auto stapt. De winkeldief maakt een beledigend gebaar naar de melder en de auto rijdt weg. Dat is van korte duur want direct daarna zit een politieauto achter de auto. Van het Operationeel Centrum horen de agenten dat de auto gestolen is.

Aanhouding

Er wordt even gewacht tot er meer eenheden in de omgeving zijn en dan krijgt de bestuurder een stopteken. Het lijkt erop dat de bestuurder twijfelt wat hij doet want hij rijdt stapvoets door een rood verkeerslicht en lijkt niet te willen stoppen. Maar uiteindelijk kiest de verdachte, een 48-jarige Tilburger, eieren voor zijn geld en stopt. Hij wordt aangehouden omdat hij wordt verdacht van diefstal of heling van de auto. De passagier, een 45-jarige Tilburger, wordt aangehouden voor de winkeldiefstal.