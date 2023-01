23-jarige man overleden na ongeval

De man, passagier van een van de betrokken voertuigen, is ter plaatse gereanimeerd en vervoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij direct aan zijn verwondingen. Ook de twee andere gewonde personen moesten worden vervoerd naar het ziekenhuis. Een van deze personen, een 23-jarige man woonachtig in Den Haag, is als verdachte aangehouden. Deze man reed vermoedelijk onder invloed. Zijn betrokkenheid, de betrokkenheid van de andere partij en de toedracht wordt onderzocht.



Iets gezien?



De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u vrijdagavond 19 januari 2023 iets opvallends gezien in de omgeving van de Koningskade, de kruising met de Javastraat/Wassenaarseweg en nog geen contact gehad met de politie ter plaatse? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het weten aan het Opsporing Team Verkeer via 0900-8844 en via onderstaande mogelijkheden.