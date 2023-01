Politie houdt succesvolle drugsactie

De politiemensen troffen bij de aangehouden verdachte een handelshoeveelheid verdovende middelen (hard- en softdrugs) aan. Na deze aanhouding stelden ze een onderzoek in op twee plekken in de gemeente Terneuzen. In beide gevallen gaat het om woningen, die de politie heeft doorzocht.

In het eerste huis troffen agenten een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs aan. Ook legden ze beslag op onder andere een groot contant geldbedrag, merkkleding, een televisie en een auto.

In het tweede huis troffen ze een hennepkwekerij van ongeveer 1100 planten aan. De kwekerij is ontmanteld.

Onderzoek gaat door

De aangehouden Rotterdammer is meegenomen naar een politiebureau en in de cel gezet. Hij is de afgelopen dagen verhoord. Hij zit nog vast.

Ondermijning

Wilt u de politie helpen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Bijvoorbeeld als u het vermoeden hebt dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij of drugslab zit? Kijk dan voor meer informatie over ondermijning eens op https://www.nietondermijnneus.nl

Iets aan ons melden kan direct, 7 dagen per week en 24 uur per dag, via 0900-8844. Doet u liever anoniem een melding, maak dan gebruik van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.