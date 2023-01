Aanhouding verdachte mishandelingen regio Obdam

De politie heeft deze maand meerdere meldingen en aangiftes ontvangen van mishandelingen. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 65 jaar oud en werden allemaal verrast door de langsfietsende verdachte. Na onderzoek bleek dat de 25-jarige man in ieder geval bij een aantal van deze meldingen betrokken is.

Getuigen gezocht

De politie vraagt mensen die getuige zijn geweest van deze mishandelingen zich te melden bij de politie. Ook beeldmateriaal kan helpen om deze zaken sneller op te lossen. Indien u zelf slachtoffer bent geworden en nog geen aangifte heeft gedaan bij de politie vragen we u ook contact met ons op te nemen. Dit kan via onderstaande tipformulier of via 0900-8844.