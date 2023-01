Twee aanhoudingen voor heling katalysatoren

De politie is op zoek naar de herkomst van de katalysatoren. Ze zijn vermoedelijk afkomstig van diefstal ergens in de Achterhoek of Twente en mogelijk behoren ze toe aan een Audi of Volkswagen. De politie kan de katalysatoren op dit moment niet koppelen aan een aangifte. Mogelijk is de diefstal nog niet opgemerkt. Mocht uw katalysator gestolen zijn, neem contact op met de politie via 0900-8844 en vermeld daarbij onderstaand registratienummer.

bvh 2023031162 ^ep