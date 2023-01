Politie houdt fietsendief aan

De verdachte, een 25-jarige inwoner van Vlissingen, had zich die woensdag bij de rijwielhandel gemeld om een proefrit op een elektrische fiets te maken. Nadat hij zijn naam, adres en telefoonnummer had doorgegeven, vertrok hij op de fiets, om niet meer terug te komen. De rijwielhandelaar deed aangifte van diefstal en de politie stelde een onderzoek in naar de verdachte. Zaterdagmiddag troffen ze de verdachte in Vlissingen aan en hielden hem buiten heterdaad aan. De man is meegenomen naar het politiebureau en verhoord. Hij heeft een verklaring afgelegd. Hij is zaterdagavond weer op vrije voeten gekomen, maar moet op een later moment voor de rechter verschijnen. De fiets is niet aangetroffen.