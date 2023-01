Politie houdt verdachte aan in onderzoek naar dood van Jihad Jafo

Jihad Jafo uit Enschede werd vanaf 6 december 2021 vermist. Hij was toen 32 jaar. Zondagmiddag 22 mei 2022 werd zijn levenloze lichaam aangetroffen in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld. Uit onderzoek bleek dat hij met geweld om het leven is gebracht. Het Team Grootschalige Opsporing heeft het afgelopen jaar veel getuigen gehoord. Tevens is op verschillende plaatsen en in diverse panden in Overijssel en Drenthe gezocht naar sporen om de toedracht van dit misdrijf te achterhalen. De Hoofdofficier van Justitie heeft begin dit jaar een beloning uitgeloofd van 20.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

Vanmorgen werd op grond van de onderzoeksresultaten een 46-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Jihad Jafo. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Beloning blijft!

Het verplaatsen van het verpakte en verzwaarde lichaam van Jafo is vrijwel niet uitvoerbaar voor een individu en waarschijnlijk is daar tenminste een tweede persoon bij betrokken geweest. De gouden tip is tot op heden nog niet binnengekomen. Mogelijk dat er getuigen zijn die na het aanhouden van deze verdachte man waardevolle informatie hebben voor het rechercheteam. Dit kan worden doorgegeven door te bellen naar 0800-6070. Vertrouwelijk praten, kan met Team Criminele Inlichten (TCI) via 088-6617734. Als enige afdeling van de politie mag deze afdeling de gegevens van de bron voor uw veiligheid afschermen. Uw gegevens worden alleen bekend bij het TCI en niet verder intern of in het dossier gedeeld.