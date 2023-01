Politie zoekt getuigen van diefstal met geweld

Rond middernacht rijden de twee vrienden in een auto over de Venneweg wanneer zij worden klemgereden door twee auto’s. Een witte en een zwarte auto. Er stappen meerdere personen uit. Twee van hen benaderen de mannen. Omdat de deuren op slot zitten slaan zij de ruiten in. Hierbij raakt de 34-jarige man uit Hoorn gewond aan zijn hand. Vrijwel direct worden de vrienden door de twee andere mannen mishandeld en bedreigd met een vuurwapen en steekwapen. Ze moeten hun persoonlijke bezittingen aan de hen afstaan. Na enkele angstige minuten vertrekken de daders. Ze stappen weer in de twee auto’s en rijden snel weg, terug over de Vereweg. De slachtoffers laten zij gewond en angstig achter.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt deze diefstal met geweld en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond middernacht iets verdachts gezien in de omgeving van de Venneweg in Berkhout? Heeft u dashcam/camerabeelden waar de mogelijke verdachten op te zien zijn? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt camerabeelden uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2023015544