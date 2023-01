Getuigen gezocht na overval op tankstation

De overval werd omstreeks 07.10 uur bij de politie gemeld. De overvaller vluchtte nog voordat hij iets buit kon maken het tankstation uit in de richting van de Plaswijckweg.

Signalement

Van de overvaller is het volgende signalement bekend. Het gaat om een man van zo’n 1.60 meter lang die tijdens de overval een tas van Jumbo bij zich had. Hij droeg een zwarte regenjas, donkerkleurige handschoenen en een zwarte broek met witte strepen aan de zijkant. Ook had de man een sjaal voor zijn gezicht.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u maandag 23 januari voorafgaand, tijdens of na de overval iets gezien in de buurt van het tankstation aan de Burgemeester van Reenensingel? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.