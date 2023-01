12e man harde kern Feyenoord aangehouden

De 25-jarige man stond afgelopen vrijdag al op het lijstje aan te houden verdachten, maar kon die dag niet worden gelokaliseerd. De man stond daardoor in het systeem als een nog aan te houden verdachten. Alle agenten krijgen bij aanvang van hun dienst informatie inclusief foto van nog aan te houden verdachten. Zo ook de vele agenten die met veel eenheden en diverse specialismen, zichtbaar en onzichtbaar, aanwezig waren voor de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Vanuit de aanwezige agenten werd de gezochte man in een café in de omgeving van de Kuip gezien. De man is vervolgens aangehouden.



Van de eerder aangehouden verdachten zijn er vandaag drie voorgeleid. Het gaat om een 29-jarige man uit Rijswijk, een 36-jarige man Schiedammer en een 24-jarige man uit Gouda. De eerste twee blijven nog zeker twee weken langer vastzitten. De Gouwenaar is op vrije voeten gesteld door de rechter-commissaris, maar wel met de nodige voorwaarden op zak. Zo mag hij zich onder andere voorlopig niet in een groot gebied rondom De Kuip begeven. De overige verdachten die vorige week werden aangehouden zijn dit weekend uitgebreid verhoord en heengezonden. Zij blijven wel verdachten in het lopende onderzoek.



De onderzoeken naar de voetbalgerelateerde misdrijven zijn nog gaande en meer aanhoudingen in de toekomst worden niet uitgesloten.