Man in ziekenhuis na mishandeling

De man was maandagochtend 23 januari rond 7.00 uur te voet onderweg naar zijn werk toen hij wilde oversteken op de Kanaalweg. Tijdens het oversteken werd hij bijna aangereden. Toen hij richting de automobilist een handgebaar maakte stapte deze uit en duwde deze het slachtoffer. De man viel en raakte dusdanig gewond dat hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. De automobilist reed weg. Volgens een getuige reed de man in een zwarte/ donkerkleurige bestelbus met mogelijke witte tekst op de bus.

Onderzoek

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of vul een tipformulier in. Vermeld altijd zaaknummer 2023019519.