Wij hebben jou nodig!

Als je aan het werk van de politie denkt is vaak het eerste dat in je opkomt de agenten die op straat hun werk doen. Maar wist je dat de politieorganisatie veel breder is dan dat? Die agenten op straat bijvoorbeeld, die komen er niet vanzelf achter op welke plek er iets aan de hand is. Zij worden naar een melding gestuurd door: de politiecentralisten van het Operationeel Centrum.

Regisseurs, samenwerkers en multitaskers

Die centralisten werken vanuit het politiekantoor in Bergen op Zoom. De meldkamer die zij, samen met centralisten van de brandweer en ambulancedienst bemensen, is het kloppend hart van de politie in Zeeland en West-Brabant. Vanuit dat gebouw worden àlle politiemedewerkers die op straat werken aangestuurd. Als er een 112-melding binnenkomt bij het Operationeel Centrum, dan helpen de centralisten in eerste instantie de burger door hem of haar gerust te stellen en dan zo goed mogelijk uit te vragen wat er waar aan de hand is. Tegelijkertijd regisseren ze het proces dat na zo’n telefoontje gaat lopen. Ze sturen agenten naar de melding toe, beoordelen samen met de collega’s op straat wat er allemaal nog meer voor processen kunnen of moeten gaan lopen en houden ondertussen ook nog de veiligheid van hun collega’s op straat in het oog. Het zijn echte ‘samenwerkers’ en ‘multitaskers’ dus! En dit is nog maar een heel klein deel van de werkzaamheden die de collega’s van het Operationeel Centrum doen.

Voorlichtingsavonden

Bij de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant zoeken we nieuwe centralisten voor het Operationeel Centrum. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat het werk precies inhoudt en lijkt het jou wel wat om tussen, pakweg, Tilburg en Terneuzen ongeveer 1.2 miljoen burgers te kunnen helpen? Dan worden er, speciaal voor jou, twee voorlichtingsavonden georganiseerd. Die avonden vinden plaats op donderdag 2 februari en woensdag 8 februari 2023. De voorlichtingen worden gehouden tussen 19.00 en 20.00 uur in het politiebureau aan het Emplacement 2 in Bergen op Zoom. Je kunt je aanmelden via: richard.carton@politie.nl. Als je na de voorlichting nog steeds enthousiast bent, is er de mogelijkheid om direct een sollicitatieformulier in te vullen.

Volledig verzorgde opleiding

Als je door de selectie komt dan verzorgt de politie voor jou een volledige opleiding tot allround politiecentralist met als standplaats het operationeel centrum in Bergen op Zoom. We verwachten de opleiding te kunnen starten in juni 2023. Een jaar later ben je dan klaar om echt aan de slag te gaan. En dan neem jij misschien de alarmlijn wel op met diezelfde vraag: “112, wie heb je nodig? Politie, ambulance of brandweer?”

De inschrijving voor de voorlichtingsavond op donderdag 2 februari sluit op maandag 30 januari om middernacht.

De inschrijving voor woensdag 8 februari sluit op zondag 5 februari om middernacht.