Drie aanhoudingen in onderzoek naar zwaar vuurwerk

Op 13 december ontving de politie een melding van een bedrijf op de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. Op hun adres werd een verdachte pallet afgeleverd met 5400 Cobra’s. De politie startte een onderzoek. Twee dagen later, op 15 december neemt de politie nog eens 1100 cobra’s in beslag in een woonwijk in Boekel.

Aanhoudingen

De politie startte een onderzoek en hield op 19 december twee verdachten aan. Een 39-jarige man uit Eindhoven en een 21-jarige man uit Son en Breugel. Na de aanhoudingen doorzocht de politie twee garageboxen in Eindhoven. Daar werd nog eens ongeveer 1500 kilo aan zwaar massaexplofief vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. De twee verdachten worden verdacht van de illegale invoer van massa explosief vuurwerk en zitten nog in voorlopige hechtenis. De aangehouden 18-jarige man uit Veghel is inmiddels heengezonden, maar is nog steeds verdachte in de zaak. Meerdere aanhoudingen sluiten wij niet uit.

Risico’s

Het opslaan en bewaren van vuurwerk is aan strenge veiligheidsregels gebonden. Te veel vuurwerk in bijvoorbeeld een huis of garage is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners en omgeving. Zeker als het gaat om voor vuurwerk dat voor consumenten verboden is.

Meld opslag vuurwerk

Heb je het idee dat er bij jou in de omgeving vuurwerk ligt opgeslagen, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Melden helpt!