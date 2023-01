Getuigen gezocht na explosie in horecagelegenheid Zeilstraat

Het blijkt dat er een voorwerp in de deuropening van het pand is gegooid, welke vervolgens tot ontploffing is gekomen. Op het moment van de explosie zijn twee personen aanwezig in het pand, niemand raakt gewond. Er ontstaat een klein brandje, wat snel door het aanwezige personeel geblust wordt. In de straat zijn twee mannen gezien die mogelijk iets te maken hebben met dit incident. Op dit moment is er nog geen duidelijk signalement bekend.

De politie doet onderzoek in de buurt, naar het voorwerp, de toedracht en is op zoek naar getuigen. Woont u, of was u in de buurt van de Zeilstraat op de avond van 22 januari en heeft u iets verdachts gezien? Meld dit dan via de onderstaande gegevens. Heeft u foto's en/of filmopnames van het incident? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.

Zaaknummer: PL1300-2023017182