Cameratoezicht bewijst zijn waarde

Foto: circa 100 zakjes met gebruikershoeveelheid harddrugs, geld en telefoons



Rond 09.00 uur kregen surveilleerden agenten een melding dat een voertuig door een ANPR camera in Baarn was geregistreerd. Agenten zagen korte tijd later het betrokken voertuig rijden en hielden daarop de bestuurder staande. De 29-jarige bestuurder uit Hilversum gedroeg zich enigszins nerveus. Toen agenten wat doorvroegen, stapte de man uit en zette het op een rennen. Onderweg gooide hij een plastic tas weg. Agenten achtervolgden de man te voet en konden hem achterhalen. In de plastic tas die hij in zijn vlucht had weggegooid, zat een forse (handelaars) hoeveelheid harddrugs. De man werd daarop aangehouden en zit nog vast voor verhoor. De drugs, circa 100 zakjes met een gebruikershoeveelheid harddrugs, cash geld en twee mobiele telefoons namen de agenten in beslag.

ANPR

ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld voor een lopend politieonderzoek.

De geplaatste ANPR-camera’s bij Baarn en Soest zijn eind augustus van het vorig jaar geplaatst en de resultaten worden binnenkort geëvalueerd. De recente aanhouding is één van de meer opvallende resultaten die door de camera’s geboekt konden worden. Burgemeester Mark Röell: “Het is goed te zien dat de camera’s een bijdrage leveren aan de veiligheid in Baarn en de politie in staat stellen snel en accuraat te reageren op ondermijnende criminaliteit. Dit nemen we mee in de evaluatie.”