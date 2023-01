Aanhouding na aanrijding met gestolen auto

Rond 18.40 uur signaleerde de politie, na een ANPR-hit, het voertuig aan de Provincialeweg N-208 in de richting van Santpoort-Noord. Na een korte achtervolging kwam het voertuig tot stilstand aan de Kastanjestraat in Haarlem. Hier besloten de drie inzittenden te vluchten. De mogelijke bestuurder rende richting de Pijnboomstraat en de mogelijke bijrijders vluchtte via Pijnboomstraat in de richting van de Esdoornstraat. Na een achtervolging is één van de mogelijke bijrijders, een 15-jarige jongeman, rond 18.45 uur aangehouden. De jongen is heengezonden.

Na een zoekslag zijn de andere twee personen niet meer aangetroffen. Bij de zoektocht is gebruik gemaakt van een helikopter en zijn er politiehonden ingezet. De politie doet verder onderzoek.

De politie zoekt getuigen

Heeft u rond 18.20 uur iets gezien, gehoord of heeft u mogelijk beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

2023016049