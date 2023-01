Getuigen gezocht na explosie Zeilstraat

Rond 00.40 uur schakelden omwonenden de politie in omdat zij een harde knal hoorden en vervolgens veel rook uit een bedrijfspand zagen. Bij aankomst zagen de politieagenten inderdaad veel rookontwikkeling en haalden mensen uit een naastgelegen pand omdat niet duidelijk was of er nog explosief materiaal aanwezig was. De Explosieven Opruimingsdienst en het Team Explosieven Verkenning kwamen ter plaatse en stelden vast dat er geen gevaar meer was voor de omgeving.



De recherche heeft deze zaak in onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben dat met de explosie te maken kan hebben. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 o.v.v. registratienummer 2023018115. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Maar ook beelden kunnen een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.