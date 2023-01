Man beroofd van tas bij station Hollands Spoor

Het slachtoffer stapte rond 19.15 uur bij de tramhaltes voor station Hollands Spoor uit lijn 16 om vervolgens over te stappen in lijn 12. Terwijl hij naar lijn 12 loopt, komen er drie jongens voor hem staan. Achter hem staan op dat moment ongeveer zeven jongens. Een van hen riep dat hij zijn tas af moest doen. Dat deed hij niet, waarna een van de jongens zijn tas wegtrekt. De jongens renden daarna direct weg in de richting van de Albert Heijn. Het slachtoffer rende nog achter de jongens aan, maar werd toen door één van de jongens tegen zijn hoofd geslagen.

Heeft u iets gezien?

