Twee nachten achter elkaar brand gesticht bij woning Honselersdijkstraat

Dinsdagochtend rond 2.45 uur werden hulpdiensten gealarmeerd van een brand bij een woning. De bewoner, een 27-jarige man, bluste de brand zelf en raakte daarbij lichtgewond. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. In de nacht van zondag op maandag vond rond 03:00 uur ’s nachts bij dezelfde woning op het balkon ook al een brand plaats. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting en doet verder onderzoek naar de aanleiding.

Getuigenoproep

Mogelijk zijn er mensen die rond het tijdstip van de brand op maandag 23 januari en/of op dinsdag 24 januari opvallende personen of situaties aan de Honselersdijkstraat en rondom de bewuste woning hebben gezien. Of heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek zoals bijvoorbeeld camerabeelden? Dan roepen wij u op contact op te nemen met de politie via onderstaande contactmogelijkheden.