Politie arresteert derde verdachte in onderzoek naar woningoverval

Het gezin dat in de woning aan de Zuringhof woonachtig is, werd die donderdagochtend 31 maart 2022 opgeschrikt door meerdere overvallers. Rond 04.10 uur stormden meerdere personen met bivakmutsen de woning binnen. Onder bedreiging van meerdere vuurwapens moesten de bewoners geld afgeven. Hiernaast werd een van de bewoners door de daders mishandeld. Met een geldbedrag als buit gingen de overvallers er vandoor. Het gezin bleef geschrokken achter en alarmeerde de politie.

Aanhoudingen

Agenten arresteerden diezelfde ochtend in Tilburg een 24-jarige man uit Utrecht en een 40-jarige vrouw uit Tilburg. Hierbij werd een vuurwapen aangetroffen. De recherche zocht ondertussen door naar de andere verdachten. Tijdens het onderzoek kwam een 22-jarige man uit Utrecht in beeld. Hij werd maandag 23 januari in Utrecht aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De zoektocht naar andere verdachten gaat nog altijd door. De politie sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.