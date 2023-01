Politie zoekt getuigen van aanrijding in Biervliet

De aanrijding gebeurde in Biervliet, op de Hoofdplaatseweg ter hoogte van de afslag naar de Weststraat. De bestuurster van een personenauto wilde afslaan maar werd hierbij geraakt door een personenauto die achter haar reed. Dit betrof mogelijk een donkergekleurde Opel Zafira.

Na de aanrijding ging de Opel Zafira er vandoor zonder zijn gegevens achter te laten. De veroorzakende auto reed de Middenweg op en ging richting IJzendijke.

Hebt u meer informatie over het ongeval of over het rijgedrag van de automobilist in de Opel Zafira dat vooraf ging aan de aanrijding, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. U kunt contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006).

Bij de aanrijding is niemand gewond geraakt, er is alleen sprake van blikschade.