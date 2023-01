Drie aanhoudingen voor verdovende middelen- en vuurwapenhandel

Tilburg, Geertruidenberg - De politie hield dinsdagochtend, 24 januari, een man van 57 jaar en een man van 60 jaar (beiden uit Tilburg) en een vrouw van 42 jaar uit Geertruidenberg aan. De drie worden verdacht van de handel in verdovende middelen en -vuurwapens en/of van witwassen. Naast doorzoekingen in Nederland werden tegelijkertijd in Roemenië en Polen door de politie aldaar een aantal panden doorzocht.