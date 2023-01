Tweede verdachte aangehouden voor veroorzaken explosie door vuurwerk.

Zwaar vuurwerk

Op 29 december rond 04.00 uur worden bewoners in de wijk Donderberg opgeschrikt door een enorme knal, die later veroorzaakt blijkt te zijn door zwaar vuurwerk. In de brievenbus van een woning aan de Beethovenstraat is een projectiel geplaatst. Door de explosie die daarop volgt, ontstaat er forse schade aan de voordeur en aan de buiten- en binnenzijde van de woning. De klep van de brievenbus komt door de kracht van de ontploffing via de tussendeur in de woonkamer terecht. Wonder boven wonder raakt er niemand gewond. De politie heeft een aangifte opgenomen en getuigen gehoord.

Aanhouding verdachte

Later die middag is een toen 15-jarige verdachte uit Roermond door de politie aangehouden. Deze inmiddels 16-jarige verdachte zit nog steeds vast in voorlopige hechtenis en heeft contactbeperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat en ouders mag praten. Verder mag de advocaat niets naar buiten brengen over wat hij weet van het onderzoek.

Aanhouding tweede verdachte

Door uitgebreid onderzoek dat door de politie is ingesteld waaronder een groot buurtonderzoek is er een tweede verdachte in beeld gekomen. Deze verdachte, een 16-jarige man uit Roermond, is vanmorgen aangehouden. Hij wordt deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris.