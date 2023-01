Twee mannen aangehouden voor meerdere diefstallen

Sinds medio vorig jaar kwamen er bij de politie meerdere aangiftes binnen van diefstallen; gepleegd op dezelfde manier. De politie is toen een onderzoek gestart en al snel bleek dat er verband was tussen zeker vijf zaken in Twente en de Achterhoek.

Met behulp van oplettende burgers, camerabeelden en onderzoek van de politie zijn beide personen op 23 januari buiten heterdaad aangehouden in Enschede. Het gaat om twee mannen uit Enschede (42) en Hengelo (37). Zij worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Onderzoek naar helers

Met de bewuste aangevers (voornamelijk bedrijven) zal contact opgenomen worden. Helaas met deels slecht nieuws want de gestolen goederen zijn niet teruggevonden. De kans is groot dat deze al zijn doorverkocht. Daarom is er ook een onderzoek gestart naar de helers. Het doorverkopen van gestolen goederen is namelijk strafbaar.

2023029150 JS