Getuigenoproep ongeval op de Birkstraat in Soest

Dinsdag 24 januari reed het slachtoffer op zijn scooter op de Birkstraat in Soest. Bij de afslag richting de Birkt werd hij door nog onbekende oorzaak geschept door een personenauto. Aanvankelijk reed de bestuurder van deze personenauto door, maar korte tijd later keerde hij terug naar de plaats van het ongeval. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de personenauto wordt door de politie gehoord over zijn betrokkenheid bij dit ongeval. De Birkstraat werd na het ongeval enige tijd afgesloten voor het uitvoeren van technisch onderzoek.

Help mee met het onderzoek

We zijn naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Heeft u rondom het tijdstip van het ongeval op de Birkstraat op 24 januari rond 19:30 iets gezien of gehoord? Heeft u mogelijk camerabeelden? Of weet u anderszins meer over dit incident? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook: Meld Misdaad Anoniem of bel 0800 7000.