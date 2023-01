Kilo`s aan XTC-pillen in beslag genomen

Dit is een stockfoto

Het voertuig werd door surveillerende agenten voor een controle staande gehouden bij een tankstation ter hoogte van Hoogland. Bij het doorzoeken van de auto stuitten de agenten al snel op een grote hoeveelheid harddrugs. Naar schatting gaat om meer dan 5,5 kilo aan XTC-pillen.

Aanhoudingen

Beide inzittenden zijn vervolgens gearresteerd op verdenking van handel in verdovende middelen. De verdachten, een 35-jarige man uit Kortenhoef en een 32-jarige man uit Delft, zitten momenteel nog in hechtenis voor verder verhoor. Naast de XTC- pillen zijn ook de auto, meerdere telefoons, contant geld en een horloge in beslag genomen.