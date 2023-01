Politie zoekt beelden en getuigen brandstichting

Omstreeks 03.05 uur kreeg de brandweer de melding dat twee auto’s in brand stonden, en de politie en brandweer gingen naar de plaats van de branden. In de directe omgeving werden geen personen waargenomen die iets met de brand te maken hadden.

Er wordt aangifte van brandstichting gedaan. De politie stelt een sporen- en buurtonderzoek in. Daarbij is de politie gebaat bij het verkrijgen van informatie. Weet u iets wat met deze zaak te maken kan hebben, bel dan 0900-8844. Anoniem kan ook, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden uit de omgeving, ook van dashcams. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023017056.