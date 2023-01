Twee aanhoudingen voor diefstal van katalysatoren

De twee mannen liepen omstreeks 03.30 uur in het zwart gekleed met sporttassen over de Appelgaarde. Dit viel op en daarom gingen agenten ter plaatse. Toen zij aankwamen, rende een van de verdachten ervandoor. Ondanks dat een van de agenten de taser inzette, wist de verdachte aanvankelijk te ontkomen.

Even later kon hij op de Kersengaarde alsnog worden aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Helmond. Hij werd aangetroffen in een geparkeerde auto met hierin verschillende tassen met inbrekerswerktuigen. De tweede verdachte, een 30-jarige man uit Zoetermeer, is op de Populierendreef aangehouden. Hij had geen verklaring waarom hij daar op dat moment liep en kon zich niet identificeren.

Iets gezien?

In de omgeving van de Appelgaarde zijn de afgelopen weken ruim twintig katalysatoren gestolen. Afgelopen nacht zijn in de wijk ook meerdere gestolen katalysatoren aangetroffen. Opvallend is dat momenteel voornamelijk merken van Toyota populair zijn bij dieven, die het eerder voorzien hadden op Franse merken.

Is de katalysator van uw auto gestolen, doe hier dan aangifte van. En heeft u de afgelopen tijd iets opvallends gezien in de omgeving van de Appelgaarde? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Laat het ons dan weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.

Diefstal van katalysatoren

De diefstal van katalysatoren is een veelvoorkomend probleem, ook in de eenheid Den Haag. Bijna elke auto met verbrandingsmotor heeft een katalysator, die ervoor zorgt dat uitlaatgassen gereinigd worden om de uitstoot zo schoon mogelijk te maken voor het milieu.

Het gaat dieven niet zozeer om de katalysatoren zelf, maar om het edelmetaal dat hierin verwerkt is. Dit wordt verkocht en levert zo geld op. Is de katalysator van uw auto gestolen, dan hoort u bij het starten een enorm kabaal.

Om het dieven zo moeilijk mogelijk te maken, parkeert u uw auto op een goed verlichte en drukke locatie. Dieven willen immers niet gezien worden. Vertrouwt u een situatie niet, bijvoorbeeld omdat onbekenden op verkenning lijken te zijn bij auto’s? Bel dan altijd gelijk 112. En bent u onverhoopt toch slachtoffer van katalysatordiefstal, doe dan aangifte.