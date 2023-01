Poging overval op bouwmarkt aan de Hoofdweg

Het is iets na acht uur in de ochtend als de meldkamer een melding krijgt van een overval. Een man met een vuurwapen bedreigd de medewerkers als zij de winkel openen en naar binnen stappen. De overvaller pakt één van hen vast en begint luid te schreeuwen. Dan ineens laat hij haar los en rent verder de winkel in. Uiteindelijk verlaat hij het pand via één van de nooduitgangen, zonder buit. Gelukkig raakte er tijdens de overval niemand fysiek gewond. De medewerkers zijn allemaal erg geschrokken, hen wordt hulp aangeboden.

Signalement

De dader zou gevlucht zijn in de richting van de Hoofdweg richting Nieuwekerk aan den IJssel. Hij heeft een donkergetinte huidskleur en droeg een zwarte jas met capuchon. Ook droeg hij een petje met rode accenten. Zijn gezicht had hij bedekt met een mondmasker. Heeft u iets gezien of gehoord? Laat het ons dan weten via onderstaande contact gegevens.