Verdachte aangehouden voor steekincident Eindhoven

Eindhoven - Bij een ruzie tussen twee mannen in een appartementencomplex aan de Tempellaan in Eindhoven is een 35-jarige man gewond geraakt. Hij is in zijn been gestoken. Dit gebeurde op dinsdagavond 24 januari rond 21.30 uur. De andere man werd direct door de collega's ter plaatse aangehouden.